Минск, , 02:29 — REGNUM На встрече Контактной группы в Минске не удалось достичь договорённостей по обмену удерживаемыми лицами в связи с неготовностью Киева принять необходимую для этого процедуру, заявил 18 декабря журналистам представитель Луганской Народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

По его словам, процесс обмена оказался сорван из-за отсутствия у киевских представителей готовой процедуры процессуальной очистки передаваемых лиц. Более того, в течение восьми часов переговоров, направленных на выработку необходимого механизма, украинские переговорщики так и не приняли обсуждаемые варианты.

«В последний момент Киев оказался не готов к завершению процесса», — сказал Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, на котором решаются вопросы реализации Минских договорённостей. Она должна была определить условия обмена удерживаемых лиц по схеме «всех на всех» в соответствии с решением, принятым на саммите «нормандской четвёрки» 9 декабря 2019 года.

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