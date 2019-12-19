Кишинёв, , 02:22 — REGNUM Германия надеется, что Молдавия будет оставаться лидером инициативы «Восточного партнерства». Об этом заявил на встрече с главой МИД Молдавии Аурелом Чокоем член немецкого Бундестага Дирк Вайс, передает ИА REGNUM.

Вайс, являющийся координатором федерального правительства Германии по сотрудничеству со странами «Восточного партнерства», заявил о необходимости эффективного внедрения Соглашения об ассоциации и использования возможностей, предоставляемых «Восточным партнерством». Он добавил также, что Германия будет уделять особое внимание Молдавии во время ее ротационного председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года.

Молдавский министр Чокой в свою очередь обозначил приоритеты правительства Молдавии, связанные с реформой юстиции и борьбой с коррупцией. Он отметил также важность инвестиций в инфраструктуру для дальнейшего развития страны.