Мадрид, , 02:10 — REGNUM По меньшей мере двадцать два человека пострадали в результате столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией рядом с футбольным стадионом «Камп Ноу» в испанском городе Барселона, 18 декабря сообщает газета El Periódico.

Участники беспорядков построили баррикады около спортивного объекта и кидали в полицейских различные предметы. Правоохранительные органы применили резиновые пули и слезоточивый газ. Пять радикалов арестованы полицией.

Напомним, 18 декабря радикальное движение «Демократическое цунами», выступающее за независимость Каталонии, призвало провести акцию протеста на стадионе «Камп Ноу» после состоявшегося там футбольного матча между местной командой «Барселона» и мадридским «Реалом».

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