Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Двое американских сенаторов — Тед Круз и Рон Джонсон — направили письмо в адрес швейцарско-нидерландской компании Allseas, выполняющей прокладку трубопровода «Северный поток — 2» с угрозой применения фатальных санкций. Об этом говорится на сайте республиканца Круза.

Представители американского сената отметили, что жёсткие меры могут быть применены сразу после утверждения законопроекта об оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год президентом США Дональдом Трампом.

«Последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, — подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — говорится в письме сенаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, упомянутый законопроект 17 декабря одобрил Сенат Конгресса США. Документ обязывает администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Предполагается, что его подписание Трампом состоится в ближайшее время.

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