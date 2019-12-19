Кишинёв, , 02:03 — REGNUM Молдавский политический блок ACUM, состоявший из партий «Действие и солидарность» и Платформы «Достоинство и правда», перестал существовать. Как заявил в интервью кишиневскому изданию Unimedia, лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, блок исполнил цели, для которых был создан, и перестал существовать после октябрьских местных выборов.

Теперь, по его словам, две партии существуют отдельно и не координируют свои действия друг с другом. Нэстасе уточнил, что его партия выступала за сохранение единства блока и его фракций в парламенте и муниципальном совете Кишинева, но партнеры из партии PAS решили иначе.

О своих отношениях с лидером PAS, экс-премьером Майей Санду он сказал, что сейчас «это отношения между двумя партийными лидерами, каждый со своей партией».