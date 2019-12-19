Москва, , 01:48 — REGNUM Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина 19 декабря пройдёт без больших баннеров и плакатов, в соответствии с просьбой департамента аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что в этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. В Кремле полагают, что их стремление выделиться и обратить на себя внимание президента будет мешать работе мероприятия.

Напомним, в прошлом году на пресс-конференции журналисты развернули транспарант с надписью «Нужен ваш ответ на 1 000 000 подписей против пенсионной реформы», однако он остался без комментария президента.

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