Нью-Йорк, США, , 01:43 — REGNUM Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из других стран, включая Россию, которые приезжают в Нью-Йорк на мероприятия всемирной организации.

«Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов», — говорится в резолюции.

Также в резолюции выражена предельная озабоченность по поводу проблемами с выдачей виз ряду государств-членов со стороны США. Отмечается, что документ был принят консенсусом без процедуры голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам, в частности — российской делегации в ООН. По словам постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензи, Трамп не знал деталей визовых проблем.

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