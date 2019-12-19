Киев, , 01:14 — REGNUM В переговорах в «нормандском формате» желают принимать участие Соединенные Штаты, Великобритания и еще ряд стран, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — добавил он.

По словам Пристайко, все вышеупомянутые страны изъявляют желание принять участие в переговорах по ситуации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ключ к урегулированию конфликта в Донбассе — прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. По словам Лаврова, все желающие помочь страны должны оказать влияние на Украину и добиться от нее соблюдения Минских соглашений.

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