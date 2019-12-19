Буэнос-Айрес, , 00:59 — REGNUM Несправедливым, незаконным и неконституционным является ордер, выданный новыми выданный властями Боливии, на арест свергнутого боливийского президента Эво Моралеса. Об этом 18 декабря он написал в своем Twitter.

По словам Моралеса, это «лучший подарок», которым переходное правительство смогло его наградить. Экс-президент отметил, что его не пугает данный шаг властей Боливии и он намерен лишь усилить свою борьбу за страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter скан ордера на арест Эво Моралеса, которого обвинили в подстрекательстве к мятежу, в терроризме и спонсировании террористической деятельности.

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