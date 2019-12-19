Рига, , 00:11 — REGNUM Депутат Европарламента, бывший мэр Риги и член Правления партии Согласия Нил Ушаков считает, что следом за США санкции против Латвии может ввести Евросоюз. По его мнению, поводом для санкций станет незаконное решение Министра среды и регионального развития Юриса Пуце о досрочном роспуске Рижской Думы. Об этом Ушаков написал на своей странице в фейсбуке.

«В ЕС нет прецедентов роспуска крупных и тем более столичных самоуправлений. В Евросоюзе самоуправления являются независимой местной властью. Увольнять самоуправления могут только граждане, которые их избирали, а не политики. Роспуск Рижской думы по абсолютно надуманной причине может стать поводом для введения против Латвии санкций, как это сейчас происходит с Венгрией и Польшей» — написал Нил Ушаков

ИА REGNUM писало, что 9 декабря санкции против мэра Вентспилса Айвара Лемберга и четырёх предприятий города, включая Свободный порт Вентспилса ввели США.