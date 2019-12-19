Рига, , 00:10 — REGNUM Латвийская прокуратура предъявила бывшему мэру Даугавпилса Рихарду Эйгиму предъявили обвинение во взятке, пишет портал LSM.

Речь идёт о сумме в 10 000 евро полученных за благоприятное решение в конкурсе на закупку услуг, проведённом Думой Даугавпилса 22 августа 2018 года.

Вторым обвиняемым по этому делу является совладелец компании Modus būve Янис Спруга. Уголовное дело Бюро по борьбе и предотвращению коррупции было возбуждено в сентябре месяце. Предполагается, что взятку Эйгим получил за обеспечение контракта для Modus būve на сумму 2 730 347 евро, включая налог с оборота. Рихард Эйгим все обвинения отрицает.