Рига, , 00:07 — REGNUM Представители партии правящей коалиции «Кому принадлежит Латвия» (KPV LV) на заседание комиссии Сейма по делам самоуправлений голосовали солидарно с оппозицией, сообщил портал LSM.

В результате Комиссии не удалось принять поправки уже поддержанные правительством Латвии о внесение изменений в закон о выборах в местные органы власти. Их суть заключалась в том, чтобы продлить на год, до 5 лет, срок полномочий Рижской думы в случае досрочных выборов.

Решение о роспуске Думы Риги приняло Министерство среды и регионального развития, а вчера, как писал Регнум, оно было поддержано на заседании правительства Латвии. Это означает, что ход этих поправок к закону в парламенте приостановлен и они не могут быть вынесены на общее голосование в Сейме.