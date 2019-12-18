Москва, , 23:52 — REGNUM Ситуация на Украине стала темой обсуждения телефонного разговора российского и германского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Хайко Мааса, сообщает 18 декабря МИД РФ.

Украинский вопрос обсуждался «с приоритетом последовательной реализации Минских договорённостей и продолжения работы в рамках «нормандского формата» с учётом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в Париже».

Также Лавров и Маас обсудили международную конференцию по Ливии, которую собирается организовать Германия. Берлин намерен таким образом способствовать урегулированию ситуации в Ливии, помогая организовать внутриливийский диалог с участием «всех сторон конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Ливии и в Сирии два дня назад обсуждалась на уровне глав государств России и Турции.

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