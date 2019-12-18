Киев, , 23:43 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что, по его мнению, возможность заключения соглашения по газу между Москвой и Киевом все еще остается. Об этом Пристайко сказал сегодня, 18 декабря, в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, что 31 декабря истекает срок российско-украинского договора на транзит российского газа через территорию Украины. До сих пор Москва и Киев не договорились о продлении контракта или заключении нового. Условия стороне непримиримы — Москва требует отказа от любых претензий к «Газпрому» и только тогда согласна на транзит и поставки, Киев отказываться от претензий не хочет и заявляет, что готов получать российский газ в счет оплаты этих претензий.

Ранее сегодня глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что вероятность заключения нового контракта на транзит газа через Украину стремится к нулю.

Глава МИД Украины Пристайко заявил, что Коболев конечно профессионал своего дела, но если взглянуть на ситуацию шире, то шансы добиться от Москвы контракта, по его мнению, ещё есть.

«Андрей Коболев — профессионал, который занимается этим вопросом. Я смотрю на эту ситуацию немного шире: это часть, которая — мы понимаем, как она укладывается в большой пазл всего этого. Мне все-таки кажется, что есть возможность у нашей команды договориться об обеспечении Европы газом», — сказал Коболев.

Он также подчеркнул, что украинская газотранспортная система является «единственным надежным и значительным потоком»