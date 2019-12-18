Нью-Йорк, США, , 23:33 — REGNUM Резолюция о борьбе с героизацией нацизма принята Генассамблеей ООН 18 декабря.

«За» резолюцию, которая была предложена Россией и которая призывает страны «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно», проголосовали 133 страны.

«Против» голосовали Украина и Соединённые Штаты. Воздержались 52 страны, в том числе Франция, Австрия, Турция, Словакия и Чехия.

Авторы документа высказали обеспокоенность в связи с «героизацией в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». В резолюции отмечается, что сейчас делаются попытки объявить членов указанной организации «участниками национально-освободительных движений».

При этом, отмечается в документе, всё чаще фиксируются случаи нападения на памятники, воздвигнутые борцам против нацизма в годы Второй мировой войны, случаи незаконной эксгумации и переноса их останков.

Также в документе указано, что неонацисты пытаются вовлечь в свои ряды молодёжь через интернет. Предлагается использовать интернет для борьбы с такой вербовочной деятельностью неонацистов и экстремистов.

Авторы резолюции призывают принять законодательные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и не допустить отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время Второй мировой войны.