Донецк, , 23:25 — REGNUM Следующее заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 16 января в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД Донецкой Народной Республики.

Ожидается, что на предстоящих консультациях стороны продолжат обсуждение вопросов, по которым не удалось продвинуться на сегодня встрече.

Напомним, ранее сегодня представитель ЛНР в контактной группе Ольга Кобцева сообщила, что договориться об условиях обмена удерживаемыми лицами на встрече в Минске не удалось, поскольку украинская сторона не смогла предложить «механизм процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Читайте также: Киев сорвал обсуждение условий обмена пленными с Донбассом

Стороны также не смогли прийти к договорённости об открытии дополнительных пунктов пропуска на линии разграничения.

Заседание в Минске проходило на фоне очередного обострения обстановки в Донбассе. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики вечером 18 декабря начали миномётный обстрел западной окраины Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли западную окраину Донецка