Идлиб, Сирия, , 23:16 — REGNUM За последние сутки в зоне «Идлиб» боевики группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хуррас Ад-Дин» и «Сирийская национальная армия» трижды атаковали позиции сирийских правительственных войск при поддержке танков и бронетехники, сообщил 18 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Группы численностью от 40 до 60 боевиков при поддержке танков и бронетранспортёров атаковали днём позиции сирийских военных в районе населенного пункта Тамана и возле поселения Зайтуна.

«Так, в 15:00 позиции подразделений вооруженных сил САР в районе населенного пункта Тамана провинции Идлиб были атакованы группой боевиков численностью около 40 человек при поддержке двух танков и одного бронетранспортера», — сообщил начальник ЦПВС.

«В 15:30 до 60 членов незаконных вооруженных формирований при поддержке танка и двух бронетранспортеров, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб. Подразделениями сирийских правительственных все атаки отбиты, уничтожены 1 танк и 1 бронетранспортер террористов», — сказал Юрий Боренков.

Кроме того, в 17:20 в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб после массированного артобстрела с применением реактивных систем залпового огня до 200 боевиков при поддержке 10 внедорожников с тяжёлым вооружением атаковали позиции сирийских военных.

«При отражении нападения уничтожено 3 пикапа боевиков, 12 сирийских военнослужащих получили ранения», — сообщил Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря незаконные вооруженные формирования из зоны «Идлиб» также предприняли несколько атак с применением бронетехники.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные патрули прошли у границ Турции в двух провинциях Сирии