Нью-Йорк, США, , 23:05 — REGNUM Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций 18 декабря не пришёл к согласию по двум подготовленным проектам резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии. Разногласия сохраняются как по срокам продления механизма, так и по числу контрольно пропускных пунктов, через которые она поступает, передаёт ТАСС.

«Меньшее, чем продление действия резолюции на год и сохранение четырех пропускных пунктов, будет означать спасение меньшего числа жизней», — заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

В то же время она отметила, что британская сторона готова согласиться на «пересмотр ситуации на земле» в том случае, если «через шесть месяцев ситуация действительно изменится».

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что Москва настаивает на сокращении пропускных пунктов до двух и продлении механизма доставки гуманитарной помощи на шесть месяцев.

Как передавало ИА REGNUM, на рассмотрение Совета Безопасности ООН внесено сразу два проекта резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Один проект подготовлен российской стороной, ещё один разработан представителями Бельгии, Германии и Кувейта. Оба документа планируется вынести на голосование 19 декабря, когда истекает срок действия предыдущей резолюции.

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