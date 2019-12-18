Вашингтон, 18 декабря 2019, 23:00 — REGNUM Решения по поводу выведения военного контингента из Афганистана пока не принято, сообщил журналистам 18 декабря американский министр обороны Марк Эспер.
Говоря о возможном сокращении контингента в Афганистане, Эспер заявил, что пока сообщить ему по этому поводу нечего.
Напомним, о планах сократить число военных в Афганистане неоднократно заявлял президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Его администрация заявила на текущей неделе, что из Афганистана США польностью уйдут до предстоящих президентских выборов (начало ноября 2020 г.).
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