Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Решения по поводу выведения военного контингента из Афганистана пока не принято, сообщил журналистам 18 декабря американский министр обороны Марк Эспер.

Говоря о возможном сокращении контингента в Афганистане, Эспер заявил, что пока сообщить ему по этому поводу нечего.

Эспер «Когда решение будет принято, и если оно будет принято, мы быстро оповестим об этом СМИ в надлежащее время и в надлежащем месте».

Напомним, о планах сократить число военных в Афганистане неоднократно заявлял президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Его администрация заявила на текущей неделе, что из Афганистана США польностью уйдут до предстоящих президентских выборов (начало ноября 2020 г.).

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