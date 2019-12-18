Дамаск, , 22:50 — REGNUM Вооруженное формирование из 200 боевиков атаковало позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он рассказал, что в 17:20 по местному времени позиции сирийских войск подверглись массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий, после чего отряд из 200 боевиков при поддержке десяти автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберными пулеметами перешел в наступление. Атаке подверглись позиции сирийских войск в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб.

Атака была отбита. Боевики потеряли как минимум три человека. 12 сирийских военнослужащих получили ранения.