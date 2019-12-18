Донецк, , 22:45 — REGNUM Об обстреле Донецка 18 декабря сообщает «Донецкое агентство новостей».

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские вооружённые формирования начали обстрел столицы республики 82-миллиметровыми миномётными снарядами.

Миномётный обстрел посёлка шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка ВСУ начали в 20:20 мск из Марьинки. По посёлку выпущено четыре мины. Этот же посёлок ВСУ обстреляли из АГС и РПГ, стрелкового оружия, а также из гранатомётов (22 выстрела).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за сутки 17 декабря украинская армия обстреляла ДНР восемь раз.

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