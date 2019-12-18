* ИГ — запрещённая в России организация

Душанбе, , 22:40 — REGNUM К 15 годам лишения свободы приговорен в Согдийской области Таджикистана житель района Спитамен — Шухратджон Сатимов (31 год) за участие в военных действиях против иностранных государств на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана.

В 2013 году, по информации Генпрокуратуры, Сатимова, находящегося на тот момент в трудовой миграции в России, завербовали члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

В 2015 году он присоединился к террористам и принимал участие в военных действиях против правительственных сил Ирака и Сирии. Тогда же прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против Сатимова «по факту участия в рядах террористических организаций». После он был объявлен в международный розыск.

Когда Сатимов вернулся на родину, был сразу же задержан органами правопорядка, а суд Спитаменского района осудил его на 15 лет колонии строгого режима.