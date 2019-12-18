Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Выступить в Конгрессе на обсуждении вопроса об импичменте президенту США Дональду Трампу готов госсекретарь этой страны Майк Помпео. Об этом глава Госдепа сообщил журналистам 18 декабря.

По словам Помпео, если закон, «который Госдеп неукоснительно соблюдает», потребует, чтобы он явился в Конгресс, предоставил документы и выступил там, госсекретарь сделает это.

Напомним, администрация Трампа не участвует в слушаниях по импичменту, инициированному демократами. Глава Штатов называет всю эту процедуру лживой и безосновательной.

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