Луганск, , 22:16 — REGNUM Договориться об условиях обмена удерживаемыми лицами на встрече Контактной группы в Минске не удалось из-за позиции украинской стороны, сообщает 18 декабря «Луганский информационный центр».

По словам представителя ЛНР в Контактной группе Ольги Кобцевой, достичь договорённостей по обмену удерживаемыми лицами на встрече 18 декабря не получилось: Киев не смог предложить «механизм процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Представитель ЛНР добавила, что на встрече не удалось прийти к соглашению по поводу открытия дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.

Кобцова «Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договорённостей по двум решениям, достигнутым на «нормандской встрече».

Напомним, 18 декабря в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, на котором решаются вопросы реализации Минских договорённостей.

Очередной обмен удерживаемыми лицами по схеме «всех на всех» решено было (на саммите «нормандской четвёрки» 9 декабря 2019 г.) провести до конца этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР призвали Украину договориться об обмене пленными