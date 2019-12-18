Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Миссию Совета Безопасности ООН предложил направить в регион арабо-израильского конфликта российский постпред при ООН Василий Небензя. Соответствующее заявление российский дипломат сделал 18 декабря на заседании СБ ООН.

Небензя призвал Палестину и Израиль отказаться от резких заявлений и от военной агрессии. По его словам, заявления израильского руководства по поводу аннексии Иорданской долины никак нельзя считать допустимыми.

Также он назвал недопустимыми взаимные ракетные обстрелы, которые ведут армии Израиля и Палестины.

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Напомним, 18 декабря в СБ ООН проходит заседание, посвящённое палестино-израильской проблеме. Обе стороны периодически фиксируют ракетные удары — в сторону Газы из Израиля, и израильской территории — со стороны Палестины.

Планы по присоединению к Израилю Иорданской долины неоднократно обозначал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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