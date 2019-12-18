Рим, , 21:40 — REGNUM Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в ходе своих встреч с ливийскими лидерами призвал их к немедленной деэскалации конфликта, об этом Ди Майо рассказал журналистам в среду, 18 декабря.

Днем ранее состоялся его визит в Ливию, в ходе которой министр провел встречи как с главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем, так и с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Перед Ливией стоит серьезная угроза «кровавой гражданской войны», Италия хочет сделать всё от нее зависящее, чтобы избежать такого сценария, сказал Ди Майо, вновь отметив, что ливийскую проблему можно решить только политическими методами.