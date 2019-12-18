Ташкент, , 21:37 — REGNUM Узбекско-израильский товарооборот за январь-сентябрь 2019 года составил 32 миллиона долларов, из которых узбекский экспорт в Израиль — 13,3 миллионов долларов, импорт из Израиля в Узбекистан 18,5 миллиона долларов, сообщил журналистам посол Израиля в Ташкенте Эдди Шапира.

По данным МИД Узбекистана, в 2018 году товарооборота за 11 месяцев 2018 года составил 51,4 миллиона долларов.

Посол также сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года количество посетивших Узбекистан туристов из Израиля выросло на 48%, составив более 11,2 тысяч человек (7,6 человек за аналогичный период 2018 года).

На сегодняшний в Узбекистане функционируют 37 предприятий с участием израильского капитала, в том числе семь — со 100-процентным иностранным капиталом. СП действуют в сферах туризма, оптовой торговли, производства пищевой продукции, консультативных услуг по финансовым и управленческим вопросам.