Ла-Пас, , 21:31 — REGNUM Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса выписала боливийская прокуратура, сообщил 18 декабря министр внутренних дел этой страны Артуро Мурильо в Twitter.

Моралеса обвиняют в подстрекательстве к мятежу, в терроризме и в финансировании террористических структур. В соцсети Мурильо опубликовал скан ордера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес находится в Аргентине, предоставившей ему политическое убежище. Он заявляет, что новые власти — те, кто обвиняют его в мятеже и терроризме, сами стали причиной гибели людей в ходе госпереворота.

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