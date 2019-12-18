18 декабря 2019 | Время чтения 12 мин

Сразу несколько арктических регионов одновременно решили создать Научно-образовательные центры «мирового уровня». Миру об этом пока не рассказали. Иначе бы он уже умер от страха конкуренции

Валентин Юшкевич, , 21:30 — REGNUM Создается впечатление, что в речах официальных представителей субъектов России, помимо терминов «динамично развивающаяся территория» и «синергетический эффект», в обязательном порядке должен присутствовать еще и «научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня».

В поисках Научно-образовательнго центра «мирового уровня»: Александр Борисов. Арктика

На мировой уровень арктические территории вместе со всей страной замахнулись (как это часто бывает) с подачи федерального центра. Указ президента страны от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» возвестил о создании «не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики». Тем самым регионам предлагалось включиться в своеобразную гонку по созданию принципиально новых моделей совместного развития науки, образования и реального сектора экономики.

В свою очередь профильное Минобразования включило пункт «не менее 15-ти НОЦ до 2024 года» в новый нацпроект «Наука» с дополнением о том, что до конца 2019 года будет создано 5 НОЦ. В итоге в числе пяти регионов-счастливчиков (без проведения конкурсного отбора) оказались Пермский край, Белгородская, Кемеровская, Нижегородская и Тюменская области. В ноябре стало известно, что все они получат грантовую поддержку из федерального бюджета (около 60 миллионов рублей каждый).

Это обстоятельство немаловажно потому, что в своих публичных выступлениях министр науки и высшего образования Михаил Котюков не устает утверждать, что НОЦ «не проект по освоению средств федерального бюджета и это не про льготы». Вот, например, как он разъяснял свою позицию, выступая на XVIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге: «Только на бюджетные деньги мы с вами тех задач, которые стоят, точно не решим. «Наука» у нас идет не в логике распределения федерального бюджета по мероприятиям. У нас на 400 млрд рублей федерального бюджета 231 млрд план на внебюджетные средства. И мы понимаем, что даже этого может быть недостаточно для мощного научно-технологического развития. Значит необходимо существенно нарастить этот объем ресурсов. Если говорить в номинальном выражении то наша задача в 2 раза за эти 6 лет увеличить объем средств, которые российская экономика тратит на исследования и разработки».

Другими словами регионы мотивируют не только на то, чтобы они подняли науку на мировой уровень, но и самостоятельно нашли для этого соответствующее финансирование. Не исключим, что подобный подход продиктован, минимум, двумя обстоятельствами. Во-первых, ввиду очевидного бюджетного дефицита, а во-вторых, чтобы проверить регионы на серьезность намерений оказаться в «высшей лиге». В любом случае Минобразования (как «сюзерен») ничего не теряет. «Я уверен, что НОЦ могут быть вообще в каждом регионе. Другое дело — где мы достигнем мирового уровня, а где не достигнем. Это будет зависеть от каждого конкретного случая», — заявляет Михаил Котюков.

А вот для регионов ставки намного выше. Действительно, создать, как модно сейчас говорить коллаборацию, и оказаться за чертой «призеров» — ситуация не только неприятная, но и во многом оценочная. Однако, практически все субъекты Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) продемонстрировали стремление включиться в процесс.

Первоначально в потенциальные лидеры вырвалась Архангельская область, которая начала работу по созданию своего НОЦ раньше других арктических территорий — уже в июле 2018 года. Главным инициатором и соответствующим ядром создаваемого НОЦ выступил Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ), а ключевым направлением обозначены «новые материалы и технологии». За первые полгода идею проекта обкатали в Минобрнауки и в июле 2019 успешно защитили в «Сколтехе» на специальной сессии научно-образовательного интенсива Минобрануки «Остров-1022».

Собственно презентация архангельского НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» состоялась в Санкт-Петербурге на V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога». К тому моменту в его активе значилось множество подписанных соглашений о сотрудничестве и партнерских связях с вузами, научными учреждениями и промышленными предприятиями, работающими в Арктике (в настоящее время их число достигло 46). При этом практически сразу соучредителем проекта выступил Ненецкий автономный округ, а впоследствии к нему подключились различные партнеры из Республики Коми и Карелии. Таким образом, архангелогородцы надеялись объединить вокруг себя западный сектор Арктики.

Эти надежды выросли еще больше, когда на том же форуме глава государства Владимир Путин, говоря о НОЦах произнес многообещающее: «Такой центр обязательно будет и в одном из наших арктических регионов и должен обеспечить как развитие фундаментальной науки, так и решение прикладных, практических задач освоения Арктики».

Однако президентские слова прозвучали своеобразным сигналом и для других регионов АЗРФ. Более того, новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис (помимо слоганов «Мурманск — столица Арктики» и «На Севере жить») стал активно продвигать идею НОЦа на своей территории, называя эту задачу не иначе как стратегической.

Причем не только продвигать, но и пытаться заручиться поддержкой Москвы. Еще, будучи врио губернатора, Андрей Чибис в августе 2019 года на официальной встрече с Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой поддержать начинание: «Мы сейчас создаём [центр] регионального уровня, объединяя Кольский научный центр, это филиал Академии наук, объединяя ПИНРО [Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии], это институт, которому 98 лет, занимается исследованием Баренцева моря, всем, что касается биоресурсов. Это наша база научная. Плюс объединяем вокруг этого те учебные заведения, которые есть», — убеждал Андрей Чибис и получил дипломатичный ответ президента, который нашел идею «интересной и важной».

Подтверждая серьезность своих намерений, к концу сентября мурманский губернатор озвучил и место под новый НОЦ — современный многофункциональный комплекс, где можно будет проводить концерты, конференции и выставки: «Как бы коллеги ни пугали сложностями, этот проект должен быть реализован на противоположном берегу залива [на Абрам-мысе], — отсюда невероятные виды на Мурманск, и мы не испортим глобальной стройкой жизнь горожанам», — написал Чибис в соцсетях.

Подобный напор не мог пройти мимо архангельского визави. Свою точку зрения на происходящее губернатор Архангельской области Игорь Орлов публично прокомментировал в октябре, обращаясь к участникам форума «Арктические проекты — сегодня и завтра»: «Меня, как губернатора, всегда немножко напрягает (если не сказать жестче), тема конкуренции регионов. Наверное, в чем-то мы должны конкурировать, но когда речь идет об Арктике, мы должны идти единым строем ради достижения главной цели — получить лучшие решения, лучшие знания и лучшие технологии. Мы должны создавать это вместе. И не надо мне рассказывать, что научно-образовательный центр мирового уровня можно создать в другом месте — я считаю, что это не государственный подход, а подход из серии «давайте посоревнуемся». Ради чего? Ради удовольствия губернатора и группы людей, которые его окружают или ради прорыва в Арктике?».

И уже спустя неделю, Игорь Орлов провел у себя рабочее совещание, на которое собрал представителей вузов, промышленных предприятий и научных организаций, имеющих отношение к созданию НОЦ «Российская Арктика». На нем он указал на необходимость «действительно предъявить прорывные идеи и решения, которые позволили бы нам заслужить право стать одной из 15 территорий, где будут функционировать научно-образовательные центры». При этом реальным положительным итогом совещания стало то, что на нем определили шесть направлений, по которым должна развиваться «Российская Арктика» — судостроение и морская техника; разведка, добыча и переработка полезных ископаемых; жизнедеятельность человека в Арктике; лесные и водные биоресурсы; Северный морской путь.

Со своей стороны Мурманск продолжает демонстрировать приверженность собственному курсу. Так, в начале декабря зам. губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявила, что каждый из регионов ставит себе самостоятельную задачу, у каждого есть своя специализация и поэтому они будут двигаться своим путем.

«Мы этим занимаемся потому, что у нас очень сильно ухудшилось качество образования, и отток молодёжи связан именно с этим. Если раньше у нас в Техническом университете было 12 тыс. студентов, то сейчас 2−3 тысячи. Мы сейчас разрабатываем программы по подготовке морских кадров, нефтегазовых и логистических специальностей. У нас есть Кольский научный центр, и это будет как раз соединение высшего образования и науки», — ответила Ольга Кузнецова на прямой вопрос ИА REGNUM.

Таким образом, можно констатировать, что в Западной Арктике сформировалось, минимум, две команды, претендующие на «мировой статус». И тот факт, что в архангельском проекте участвует Кольский научный центр РАН (территориально, расположенный в г. Апатиты Мурманской области), а также наличие официального письма из Архангельска в Мурманск с соответствующим приглашением к сотрудничеству, вряд ли изменит сложившуюся ситуацию.

При этом собеседники в Кольском научном центре призывают всех к созиданию, а не противостоянию: «Чем больше сотрудничества, тем быстрее развивается наука. Главное, чтобы Арктика осваивалась», — уверены там и выражают готовность плодотворно сотрудничать со всеми арктическими НОЦ.

Сотрудничать призывают и в Восточной Арктике… Но с учетом своих интересов и своей специфики. Об этом заявил на том же форуме «Арктика: настоящее и будущее» представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов. В своем выступлении на пленарном заседании онпредложил добиваться введения официальных устойчивых терминов Западная и Восточная Арктика, а следом создания двух арктических НОЦ мирового уровня (в каждой из частей).

Совершенно понятно, что эта идея возникла не на пустом месте. Глава Республики Саха Айсен Николаев своих амбиций по поводу якутского НОЦ никогда не скрывал. 16 сентября он подписал Указ о создании Научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север».

"Мерзлотоведение и климат, экология и природопользование, строительство и техника Севера, информационные технологии и, конечно же, человек, его жизнь в Арктике, здоровье и культура — вот те ключевые направления, где у нас есть все шансы возглавить международные исследования», — заявил Николаев по поводу «Севера», а чуть позже озвучил возможность создания «еще одного научного центра мирового уровня — «Полюс холода».

Официальный визит в Якутию в конце сентября первого зам. министра науки и высшего образования России Григория Трубникова и вовсе вывел эту решимость на новый уровень. При посещении Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Григорий Трубников заявил: «В университете, на мой взгляд, есть несколько сильных точек роста для конкурентных компетенций, и, чтобы сконцентрироваться на определенных приоритетах, традиционными направлениями должны стать исследования, по которым Якутия и соседние регионы могут стать конкурентными на мировой научной арене. Считаю, что СВФУ мог бы стать восточным плечом НОЦ, а западным плечом — Архангельск и Мурманск», — заметил он и выразил готовность поддержать усилия Айсена Николаева в объединении ресурсов нескольких регионов, находящихся в восточной части арктической зоны России.

Мысль замминистра о «двух плечах» ясности в позицию Москвы об арктических НОЦ тогда не добавила, как впрочем, и последующий ответ на журналистский запрос ИА REGNUM.

Начав с необходимости использования «комплементарного подхода» и приведя как пример кооперации Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ, «основанный на сотрудничестве трёх регионов: Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО», в Минобрауки заключили: «В случае создания межрегионального центра необходимо чётко прописать его оргструктуру, предусмотрев единый центр управления, который внутри может быть структурирован. В том числе, регионам необходимо совместно определить направления деятельности (сферы деятельности) во избежание дублирования соответствующих мероприятий/проектов/результатов. Вместе с тем, для эффективной работы НОЦ регионы должны быть рядом».

Несколько предметнее о возможностях арктических регионов попасть в ближайшие два года в число победителей высказался глава Минобразования Михаил Котюков: «У любого региона шансы равны сегодня. Но те, кто уже активно включились и самостоятельно проводят работу на уровне субъекта Российской Федерации, будут иметь, конечно, более серьезные шансы. Потому, что много будет наработок, будут сформированы команды, будут определены те проектные направления, которые позволят добиться необходимого результата… Напомним мы отбираем не менее, чем 5 (проектов) каждый год. Но их может быть и больше, исходя из качества проработки и готовности команд реализовывать самые амбициозные задачи».

Амбиции это, конечно, хорошо, но как быть с критериями, по которым Совет НОЦ будет определять победителей конкурсного отбора 2020−2021 и, какой уровень, считать мировым? Летом Михаил Котюков говорил, что данные критерии придется определять «в каждом конкретном случае»: «Такой практики в мире, как вы понимаете, нет. Мы должны понимать, чего мы хотим добиться… Нам не вывеска важна, мы хотим, чтобы идеи научные и экономическая жизнь очень тесно друг с другом жили… И чтобы в результате этого студенты выпускались с правильными актуальными знаниями».

Складывается ощущение, что к концу года ситуация с критериями кардинально не изменилась и требования Минобрнауки яснее не стали. Остается дождаться первой половины января 2020 года, когда обещано подвести первые итоги работы по созданию НОЦ в рамках нацпроекта «Наука».

В этих условиях арктическим территориям (как и всем российским) остается идти на ощупь, наращивать свой научно-образовательный потенциал, искать заинтересованность у производственников и, конечно, включать лоббистские возможности.

На вопрос обозревателя ИА REGNUM, что будет, если архангельский НОЦ все же не войдет в число избранных, губернатор Игорь Орлов ответил: «Мы считаем, что вот тот набор преимуществ, которые у нас есть даже не позволяет искать [место для НОЦ] где-либо еще… Но, независимо от того какое там «наверху» будет принято решение НОЦ у нас уже есть. И у нас просто нет другого выбора, кроме как сделать его мирового уровня. Иначе ради чего мы его создавали… Государство вложило невероятные ресурсы в создание Северного (Арктического) федерального университета и любой рачительный хозяин не имеет право эти ресурсы бросить».

Представляется, что подобной решимости выйти на мировой уровень полны все территории, создающие НОЦ. Дело осталось за малым. Понять, как это сделать?