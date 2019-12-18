Москва, , 21:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил премию «Скрипач на крыше» в номинации «Государственная деятельность» за вклад в многонациональную культуру и укрепление дружбы между народами РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 18 декабря.

Награду спикеру Госдумы вручил президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода. Он поблагодарил Володина за поддержку, сотрудничество и помощь федерации, особенно в части налаживания отношений между еврейской общиной РФ и еврейской общиной Ирана.

«Мы ценим и благодарим Вячеслава Володина за то, что он делал, делает и, убежден, будет делать на благо укрепления межнационального согласия, взаимодействия государства и общества», — отметил Борода.

Спикер Госдумы в ответ поблагодарил федерацию за награду, поздравил всех участников с наступающими праздниками и отметил, что полученная награда стала «самым неожиданным событием в уходящем году».