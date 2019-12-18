Москва, , 21:19 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщение о полете бомбардировщиков воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Исламской Республики Иран. Соответствующее сообщение сегодня, 18 декабря, распространила пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, что ряд СМИ распространил информацию о том, что стратегические бомбардировщики дальнего действия ВКС России пролетели в воздушном пространстве Ирана и направились в Сирийскую Арабскую Республику. В основном информацию распространяли израильские интернет-ресурсы.

Но в Минобороны РФ заявили, что вся эта информация не соответствует действительности.

«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк», — сказано в заявлении российского военного ведомства.