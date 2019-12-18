Триполи, , 21:15 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА), наступающая на столицу страны Триполи, взяла его в сухопутное окружение, сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на начальника службы моральной подготовки ЛНА Ахмеда Махджуба.

По его словам, недавно войска правительства Национального согласия оставили район «от моста аз-Захра до эль-Бакиа», и отряды ЛНА замкнули там кольцо сухопутного окружения.

Кроме того, в ряде районов Триполи сейчас «идут уличные бои».

«Таким образом, столица полностью окружена (с суши)», — цитирует агентство слова Ахмеда Махджуба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о решающем наступлении на центр Триполи. Глава противостоящих ему отрядов ПНС Файез Саррадж регулярно заявлял, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности.

Напомним, анархия и междоусобная война продолжается в Ливии с 2011 года.

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