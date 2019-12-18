Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Резолюцию Республиканской партии, осуждающую действия демократов по импичменту президенту США Дональду Трампу, не пропустила палата представителей Штатов.

Голосование состоялось 18 декабря. За то, чтобы отвергнуть резолюцию, проголосовали 226 депутатов, «против» был 191 человек.

Речь идёт о документе, который предложил нижней палате лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти. Действия двух демократов в нём названы «злоупотреблением и превышением полномочий председателей комитетов».

Стоит пояснить, что в документе предлагалось осудить действия, направленные на объявление импичмента Трампу, предпринятые председателем юридического комитета нижней палаты Джерролдом Надлером и главой спецкомитета по разведке Адамом Шиффом.

Напомним, 18 декабря в нижней палате Конгресса проходят слушания по вопросу импичмента Трампу. Демократы, которых в палате представителей большинство, обвиняют президента в препятствовании расследованию Конгресса и в злоупотреблении властью.

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