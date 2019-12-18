Катания, Италия, , 20:59 — REGNUM Министерский трибунал (орган, имеющий право проводить расследования в отношении членов правительства страны) итальянского города Катания в среду, 18 декабря, признал экс-главу МВД Италии Маттео Сальвини виновным в превышении полномочий и насильственном удержании 130 нелегальных мигрантов.

Инцидент произошел в июле 2019 года, Сальвини подписал распоряжении о запрете допуска мигрантов на берег.

Экс-министр называет обвинения абсурдными, отмечая, что действовал в интересах страны и в полном соответствие с законом. В случае, если состоится суд и судьи примут сторону обвинения, Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы, что по его словам, «позорно» для авторов данного решения.