Рим, , 20:57 — REGNUM Депутаты парламента Италии в среду, 18 декабря, собрали необходимые для инициирования референдума о сокращении собственной численности 65 подписей.

Решение о проведении референдума может быть принято в январе 2020 года.

С инициативой сокращения численности депутатов парламента ранее выступили в правящей партии популистов. Число депутатов в обеих палатах парламента предлагается сократить в полтора раза. По замыслу инициаторов, это позволит сократить расходы и сделать работу более эффективной.