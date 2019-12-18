Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Нарушение американской конституции президентом США Дональдом Трампом — установленный факт, заявила 18 декабря в Конгрессе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

В своей речи в Конгрессе на слушаниях по импичменту спикер нижней палаты назвала Трампа «угрозой национальной безопасности».

Пелоси «То, что мы обсуждаем сегодня, — это установленный факт того, что президент нарушил конституцию».

Напомним, 18 декабря в палате представителей Конгресса началось обсуждение вопроса импичмента Трампу. На обсуждение отведено шесть часов. Ожидается, что сегодня депутаты проголосуют по вопросу импичмента.

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