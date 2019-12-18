Нью-Йорк, США, , 20:31 — REGNUM Суд отклонил обвинение в мошенничестве в адрес Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, передаёт 18 декабря CNBC.

Суд признал доводы защиты о том, что обвинения Манафорта в противозаконных манипуляциях с ипотекой и в подделке документов — это попытка повторно привлечь обвиняемого к уголовной ответственности после уже состоявшегося суда.

Однако прокурор намерен обжаловать это решение суда.

Напомним, Манафорт уже отбывает наказание за ряд преступлений, в том числе и экономических. Общий срок его заключения составляет семь с половиной лет.

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