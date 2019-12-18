Москва, , 20:34 — REGNUM Формирование вопросов по время отчета мэра Москвы Сергея Собянина перед Мосгордумой по фракционному принципу несправедливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат законодательного собрания столицы Максим Круглов («Яблоко»).

"Нам казалось, что каждому депутату стоит задать вопрос. У нас же выборы не по спискам. У нас каждый депутат избирается по округу, за его спиной огромное количество избирателей и у округа каждого — масса проблем», — отметил Круглов.

Поэтому депутат заявил, что не удовлетворен тем, как был организован отчёт мэра Москвы перед законодательным собранием столицы.

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