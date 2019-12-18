Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Комитет Cената США по иностранным делам 18 декабря одобрил законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России. Проект, внесённый сенаторами-демократами в феврале 2019 года, поддержали 17 сенаторов, пятеро высказались против

Законопроект под названием Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019» («Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля») предусматривает введение санкций в отношении российского государственного долга, а также банковского и энергетического секторов России.

После утверждения комитетом Сената документ должен быть вынесен на голосование общим составом верхней палаты Конгресса США.