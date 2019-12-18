18 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Мудрые китайцы считают, что в будущее надо идти «затылком вперед», то есть постоянно оглядываясь на историю. Украина, по факту, отступилась от своего базового суверенного принципа, от «торжественно провозглашенного своего намерения стать в будущем постоянно нейтральным государством»

Марьян Сидорив, , 20:08 — REGNUM «Патриосторики» — это потому, что зодчие современной украинской исторической науки совсем не историки. Ну действительно, нельзя назвать не только «историком», но и «человеком, знакомым с историческими азами» автора, к примеру, выводов такого толка:

Капитолийская волчица и украинские основатели Рима — Ромул и Рем Www.teggelaar.com

Будда родился несколько позже (чем Христос. — А.Г.), но всё равно на украинской земле. Поэтому на Сумщине есть Середина-Буда, а на Черниговщине — просто Буда;

бог Вишну — от украинского «вишня»;

основатели Рима Ромул и Рем — выходцы из города Ромны на Сумщине;

римский диктатор Сулла — выходец из Посулья, что на Украине;

столицу Ливии город Триполи так назвали трипольские эмигранты из Украины.

И так далее. Хотя автор этих «открытий» — вполне процветающий уже при котором президенте Украины Валерий Бебик, профессор, доктор политических наук, кандидат психологии.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но подобные «открытия» — это так, частности. Беда в целом в том, что древние называли «недоброжелательным характером историка» и определяли, как «стремление из двух или многих версий рассказа всегда отдавать предпочтение той, которая изображает исторического деятеля в более мрачном свете» (Плутарх, «О злокозненности Геродота», 5). В украинской действительности «недоброжелательность истории» уже который год возведена в ранг политического заказа, а значит, история перестала существовать, будучи подменена этим заказом.

Этих же, простите, «зодчих» нельзя назвать и патриотами. Потому что патриотизм тоже бывает разный. Есть ПАТРИОТИЗМ 10-й дивизии войск НКВД, в которой к концу октября 1942 года в строю оставалось немногим более двухсот человек. Из более чем 7500 личного состава. Но Сталинград они отстояли. И есть «патриотизм» человекоподобного недоразумения по имени «львовский журналист Остап Дроздов», заявляющий, что «с лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными — могут быть. А вот одноязычные русскоязычные — должны исчезнуть как вид». Как вид!!! Теоретики и особенно практики евгеники типа Гитлера или Пол Пота нервно курят в сторонке. И именно такой «патриотизм» англичанин Сэмуэль Джонсон назвал «последним прибежищем негодяев».

Вот и получается, что не историки и не патриоты. А так, «патриосторики», рассказчики из «последнего прибежища».

Но, запуская бумеранг, всегда следует помнить о карме — и беречь макушку. Еще в сентябре главный «патриосторик» страны, директор Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, ныне пересевший из директорского в депутатское кресло, вдруг с изумлением заметил, что что-то пошло не так. Оказывается, «ослабленная войной с Россией Украина может быть поглощена соседними странами» (из интервью 5-му телеканалу). Потому что от замминистра иностранных дел Польши Украина получила

«следующее требование — должны быть возвращены польским общинам, читай Польше, католические церкви на территории Украины. Это вопрос, который до недавнего времени не артикулировался. Сейчас поднимаются новые требования. Мы видим, что аппетиты растут.

Мы получили достаточно странное и провокационное, я считаю, заявление от президента Чехии Земана, который начал говорить, что будет требовать от украинского правительства автономии для русинов — такой надуманной этнической группы в Украине, которая якобы нуждается в каких-то особых правах.

Очевидно, что будут попытка также со стороны венгерской власти, которая еще в прошлом году хотела создать Министерство по делам Закарпатья. Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас ослаблена войной и наши соседи, даже те, с которыми у нас нет тяжелых отношений, тем не менее готовы воспользоваться нашей слабостью».

Владимир Вятрович commons.wikimedia.org

От себя добавлю больше: Румыния совсем не против получить Буковину и особенно Южную Бессарабию, поскольку таким образом «замыкает в себе» бесконечно коммерчески выгодное устье Дуная. Несколько лет назад в Болграде мне говорили, что «румынские паспорта здесь есть у всех… За исключением тех, у кого есть болгарские». Преувеличение, конечно, но ненамного.

Турция пока молчит, но очень хорошо помнит, что степная и лесостепная зоны Украины (От Сум до Одессы, от Дуная до Северского Донца) столетиями принадлежали тюркам и их политическим патронам, туркам-османам. Да по большому счету и Киев после 1324 года двести лет был литовским.

Мудрые китайцы считают, что в будущее надо идти «затылком вперед», то есть постоянно оглядываясь на историю. Украина по факту отступилась от своего базового суверенного принципа, от «торжественно провозглашенного своего намерения стать в будущем постоянно нейтральным государством» (ДЕКЛАРАЦИЯ О государственном суверенитете УКРАИНЫ, 1990 год). Тогда Украина, основной евразийский транзитер товаров и топлива, была нужна всем, а значит — была в безопасности.

Потом она всем телом ломанулась в «недоброжелательный характер» политики на Востоке, надеясь, что на Западе это оценят. На Западе оценили, догнали и, похоже, вцепились в холку. А «патриосторики», кстати, сделали все, чтобы западные «друзья» не чувствовали даже угрызений совести за возможное обгладывание Украины. МИД, УИНП и прочие остапыдроздовы сделали все, чтобы ближайшие соседи из адвокатов, помощников и даже донаторов Украины превратились в откровенно недружелюбных претендентов. Достаточно вспомнить скандалы с польскими могилами на Волыни, венгерскими бордами в Закарпатье, героизацию нацизма, не прощаемый на Западе антисемитизм или зигование консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Недавно, кстати, восстановленного на работе решением суда.

И что в результате? Об этом больно говорить и нет оснований полностью верить, но к мнению бывшего народного Депутата и общественного деятеля Алексея Журавко следует прислушаться: «Благодаря таким, как Вятрович, выр***м моральным, Украина начинает распадаться. Западная Украина скоро захочет отделиться. Поэтому на данном этапе это естественный процесс. Рано или поздно развал Украины произойдет».