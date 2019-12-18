Луганск, , 19:59 — REGNUM Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики выявлен агент разведки, завербованный спецслужбой одной из стран НАТО. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По информации МГБ ЛНР, гражданин Латвии Валентин Веселов был завербован в 2004 году «на основе материальной заинтересованности» спецслужбами Латвии, ему был присвоен псевдоним «Эльф». Шпионскую деятельность на территории ЛНР агент вёл с 2014 года, говорится в сообщении.

«Веселов собирал и передавал сведения военного характера в отношении подразделений Народной милиции, информацию о социально-политической и экономической ситуации в республике, а также иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности ЛНР», — информируют в министерстве.

Сообщается, что в отношении разведчика было возбуждено уголовное дело по статье 336 УК ЛНР «Шпионаж». По итогам рассмотрения дела Верховный суд ЛНР приговорил латвийского гражданина к 10,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.