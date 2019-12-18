Калуга, , 19:55 — REGNUM 18 декабря глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в селекторном совещании с региональными отделениями Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС).

Глава самоуправления Калуги принял участие в совещании ВСМС Пресс-служба Городской думы Калуги

В совещании участвовали руководители Всероссийского совета местного самоуправления, депутаты Государственной думы РФ и Совета Федерации, главы муниципальных образований, депутаты региональных парламентов, исполнительных и представительных органов местного самоуправления.

Председатель Всероссийского совета местного самоуправления Олег Мельниченко сообщил участникам совещания о создании Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Созданная по предложению ВСМС, ассоциация объединит практически всех представителей муниципального сообщества: общероссийские, межрегиональные и местные муниципальные организации.

Основными задачами ассоциации станет координация деятельности органов местного самоуправления, повышение квалификации работников муниципальных органов власти, содействие развитию ТОС и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.

«Создание ассоциации позволит консолидировать усилия муниципального сообщества, наладить эффективный обмен опытом и передовыми управленческими практиками, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Также в рамках ассоциации будет активизирована работа по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность органов местного самоуправления».

Одной из наиболее важных задач ассоциации станет участие в реализации приоритетных национальных проектов. По словам Олега Мельниченко, итоговой целью реализации национальных проектов является повышение качества жизни людей, а органы местного самоуправления являются наиболее близким к людям уровнем власти.

В ходе совещания также обсуждались результаты деятельности ВСМС в 2019 году.