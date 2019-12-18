Тула, , 19:46 — REGNUM Первоочередная задача в развитии здравоохранения — сделать так, чтобы жители смогли увидеть перемены к лучшему. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своём годовом послании 18 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Глава региона отметил, что для развития отрасли делается многое, однако жалобы от жителей пока поступают.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин объявил 2020 год Годом здоровья в Тульской области и поставил задачи по развитию здравоохранения: улучшение работы первичного звена, приведение в порядок 100 ФАПов, нуждающихся в первоочередном ремонте. Глава региона дал поручение областному правительству разработать программы привлечения специалистов и принять дополнительные меры по поддержке медиков. Также в регионе разработают порядок финансового поощрения лучших врачей региона. В числе уже принятых мер, сообщил глава Тульской области, — договорённость с правительством РФ и АО «ДОМ.РФ» о передаче в собственность региона 100 квартир для медиков.

Особое внимание губернатор обратил на необходимость развития ранней диагностики. В регионе развивают практику профосмотров прямо на рабочем месте: за два года число организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза, такие осмотры прошли более 7500 человек. Алексей Дюмин поручил минздраву в 2020 году довести количество предприятий, участвующих в проекте «Здоровый регион», до 60, а число осмотренных работников — до 10 тысяч.