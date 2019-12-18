Москва, , 19:45 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «виртуальными играми» инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении Севастополя «специального статуса» в украинской конституции.

«Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие «особого статуса» Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что «само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения».

Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект о лишении Севастополя «специального статуса» в основном законе страны. Согласно инициативе, специальным статусом должен обладать только Киев, как столица Украины.

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