Тбилиси, , 19:40 — REGNUM В связи с гибелью 15-летнего подростка активисты гражданского движения «Габеде» устроили в Тбилиси очередную акцию протеста против нынешней власти и в знак протеста символически обнесли черной лентой те новогодние украшения и освещение, которыми мэрия несколько дней назад украсила памятник Святому Георгию на площади Свободы.

Еще одним символичным жестом любящей публичные представления организации «Габеде» стали отпечатки ладоней активистов организации, которые красным цветом на фоне черного полотна оставили участники акции.

Они заявили, что на фоне случившегося не позволят этому правительству праздновать Новый год, и более того, грозятся с субботы, 21 декабря возобновить более масштабные акции протеста.

В том, что случилось с Лукой Сирадзе, члены движения «Габеде» однозначно обвиняют нынешнюю власть и ее реального распорядителя Бидзину Иванишвили и обещают, что не дадут ему покоя.

15-летний Лука Сирадзе предпринял попытку самоубийства 12 декабря после допроса в полиции в качестве свидетеля. Он скончался в больнице 17 декабря. Родные и близкие погибшего, а также адвокаты семьи утверждают, что в полиции подростка запугивали и заставляли признаться в хулиганстве, которого он не совершал. Его попытку самоубийства связывают с оказанным на него психологическим давлением. Сегодня родные подростка и представители оппозиции и неправительственного сектора провели акцию протеста у школы, в которой учился Лука Сирадзе. Они заявили, что к гибели мальчика причастна и школьная администрация и до окончания расследования потребовали приостановить здесь учебный процесс.

Как известно, представители оппозиции, в центре которой было и остается «Национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, используют любой подвернувшийся повод для того, чтобы начать протестное движение с целью отстранения от власти правительства «Грузинской мечты». Такие попытки были предприняты в связи с визитом в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, позднее «националов» и их «соратников» обеспокоил непринятый парламентом законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов парламента, а сейчас поводом для новой волны протеста может стать гибель подростка.

Интересно, что гораздо больше фактов гибели подростков случалось в период правления партии Михаила Саакашвили. Более того, прежняя власть перед принятием каждого нового закона, дабы оправдать новые карательные меры, наглядно демонстрировала населению вероятные последствия непринятия такого закона. Перед снижением возраста привлечения подростков к уголовной ответственности с 14 до 12 лет по Грузии странным образом прокатилась волна убийств подростков, совершенных их же сверстниками. В тот период дети многих чиновников прежнего правительства находились именно в этом возрасте, и ужесточение уголовной ответственности не могло не входить в их интересы. Но ни гражданские активисты, ни СМИ, ни неправительственный сектор ничего этого тогда не замечали и все шаги правительства Саакашвили оправдывали. А факты совершенных в тот период преступлений так и остались окутанными завесой тайны.