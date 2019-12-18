Калуга, , 19:40 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы приняли участие в семинаре, посвящённом вопросам противодействия коррупции.

В Калуге прошел семинар по противодействию коррупции Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в проводившемся в режиме видеоконференции семинаре участвовали советник губернатора Калужской области Юрий Лукьяненко, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области Дмитрий Каретин, представители прокуратуры, Следственного комитета, администрации губернатора и общества «Знание».

В рамках семинара обсуждались проблемные вопросы, возникающие в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок, особенности совершения преступлений в сфере государственной и муниципальной собственности, психологические аспекты коррупции и вопросы профилактики коррупционных правонарушений.

Также были затронуты вопросы прокурорского надзора и нововведения законодательства о противодействии коррупции.