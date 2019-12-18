Москва, 18 декабря 2019, 19:38 — REGNUM О задержании 46 граждан Израиля в московском международном аэропорту «Домодедово» сообщили 18 декабря в израильском посольстве в Москве.
В посольстве также отметили, что накануне в «Шереметьево» были задержаны восемь израильтян.
Напомним, ранее стало известно о задержании в «Домодедово» более 40 граждан Израиля, а также о задержании израильтян накануне, 17 декабря, в этом же аэропорту и в «Шереметьево».
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