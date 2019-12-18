Ашхабад, 18 декабря 2019, 19:34 — REGNUM В город Тургунди, расположенный в провинции Герат в Афганистане, прибыл груз гуманитарной помощи из Туркмении, передает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.
Туркмения передала афганской стороне трансформатор напряжением 220/110/10 киловольт мощностью 125 мегаватт и вспомогательное электроэнергетическое оборудование.
В министерстве иностранных дел Туркмении отмечают, что туркменские власти оказывают помощь жителям Афганистана, обеспечивая поставку электроэнергии по льготному тарифу, строя медицинские и образовательные учреждения, а также отправляя бензина, произведенный из природного газа на заводе в Ахалской области.