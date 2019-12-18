Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Три группы городских проблем наиболее болезненны для петербуржцев и вырываются далеко вперед при опросах к концу 2019 года. Об этом заявил 18 декабря директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снег на Дворцовой площади (январь 2019 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, по его словам, речь идет о дисбалансе между социальной инфраструктурой и жилой застройкой, например, такая ситуация сложилась вокруг намыва на Васильевском острове. «Где дома построены, идет активное развитие жилищной сферы, за которой не успевают ни дороги, ни поликлиники ни школы», — сказал Солонников.

Второй важнейшей темой стала подготовка Петербурга к зиме и уборке от снега, так как в памяти живы картины прошлой катастрофической зимы, когда Петербург оказался совершенно не готов к борьбе со стихией, а множество горожан травмировались. Были и погибшие от наледи. «Какое-то волнение у населения активно ощущается», — признал Солонников.

Третьим пунктом стоят транспортные проблемы — медленное строительство метрополитена, горячие обсуждения целесообразности появления Восточного скоростного диаметра и транспортная реформа, которая упразднит все коммерческие маршрутки к лету 2020 года.

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