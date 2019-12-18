Москва, 18 декабря 2019, 19:31 — REGNUM Заявление по поводу резолюции Европейского парламента, осуждающей «незаконные действия» России в отношении участников процесса по делу о Январских событиях в Вильнюсе (1991 г.), сделала на встрече с журналистами 18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что важно прокомментировать претензии Литвы, в результате которых ЕП принял этот документ. Вильнюс считает, что Москва не имеет права на ведение уголовного производства по поводу событий в Вильнюсе в январе 1991 года.
Российский дипломат напомнила, что Литва юридически стала отдельным государством в начале сентября 1991 года.
Напомним, Литва, а теперь и ЕП считают неправомочным начатое российским СКР уголовное дело в отношении литовских судей, присутствовавших на процессе о Январских событиях в Вильнюсе.
Расследование Россия начала после того, как в марте этого года в Литве осудили 67 человек, обвиняемых в военных преступлениях. Среди них — граждане России, Белоруссии и Украины.