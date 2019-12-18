Москва, , 19:31 — REGNUM Заявление по поводу резолюции Европейского парламента, осуждающей «незаконные действия» России в отношении участников процесса по делу о Январских событиях в Вильнюсе (1991 г.), сделала на встрече с журналистами 18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что важно прокомментировать претензии Литвы, в результате которых ЕП принял этот документ. Вильнюс считает, что Москва не имеет права на ведение уголовного производства по поводу событий в Вильнюсе в январе 1991 года.

Российский дипломат напомнила, что Литва юридически стала отдельным государством в начале сентября 1991 года.

Захарова «Поэтому говорить о каком-либо вмешательстве в литовские внутренние дела просто абсурдно, ведь январь 1991 года — это момент, когда Литва входила в состав СССР и, соответственно, всё происходившее в Вильнюсе было внутренним делом СССР».

Напомним, Литва, а теперь и ЕП считают неправомочным начатое российским СКР уголовное дело в отношении литовских судей, присутствовавших на процессе о Январских событиях в Вильнюсе.

Расследование Россия начала после того, как в марте этого года в Литве осудили 67 человек, обвиняемых в военных преступлениях. Среди них — граждане России, Белоруссии и Украины.